Groningse bibliotheken openen online escaperoom

GRONINGEN – Vrijdag 28 mei opent Biblionet Groningen een online escaperoom. Via Facebook Live kunnen gezinnen van 19.00 – 20.15 uur meedoen aan Mediascape.

Op vrijdag 28 mei zal er van 19.00 – 20.15 uur een heus Mediascape-spektakel plaatsvinden. In de studio van Biblionet Groningen wordt een escaperoom gebouwd waarin een gezin opdrachten moet doen. Maar ook thuis kan je meespelen! Aan de hand van verschillende opdrachten gaan we deze avond aan de slag met fakenews, informatievaardigheden en digitale skills. Lukt het jullie om op tijd de opdrachten op te lossen?

Wat heb je nodig:

Een tablet of computer voor het meekijken naar onze livestream via facebook.com/groningsebibliotheken.

Een smartphone of tablet voor het oplossen van de opdrachten.

Hoe mediawijs ben jij?

In mei staan de online activiteiten van Biblionet Groningen in het teken van mediawijsheid. Leer deze maand alles over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Volg een online cursus over sociale media of doe mee met de webinar ‘Help! Mijn kind speelt Fortnite’. Kijk op www.biblionetgronininge.nl/online voor ons online programma.

