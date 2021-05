Herman Ellermann op ludieke wijze in het zonnetje gezet

TER APEL – Vanavond werd Herman Ellermann uit Ter Apel op een ludieke wijze door zijn vriendengroep in het zonnetje gezet. De heer Ellermann kreeg in bijzijn van zijn vrouw Annette op zijn 65-ste verjaardag uit naam van zijn vriendengroep een wisselbeker overhandigd.

De Vriendengroep

Het begon als een spontane grap bij één van de zeven leden van de vriendengroep uit Ter Apel en omgeving; het idee om een wisselbeker te overhandigen met de naam van de 65 jarige. De wisselbeker heeft nu drie namen en er zijn naar verwachting dus nog vier te gaan.



Normaal komen de vrienden tijdens de verjaardagen en Oud en Nieuw bij elkaar, maar vanwege Corona-maatregelen nu even niet. Volgens de woordvoerder van de vriendengroep wordt dat zeker nog een keer ingehaald. De vriendengroep is spontaan ontstaan, ze kenden elkaar al van de lagere schooltijd en tijdens het ‘uitgaan’.

Uitgaan

De tijd dat ze nog geen vaste vriendin hadden kijken ze met veel plezier op terug, en dan komen de verhalen los, over Acapulco in Laudermarke en Haarmann in Melstrup bij Fresenburg tussen Lathen en Sustrum in Duitse Emsland, later Kuper genaamd.



Acapulco was een boerenschuur waar het altijd gezellig was; bier uit flesjes en alle bekenden uit de omgeving waren er. En velen herinneren zich nog wel die tijd na de kerk, ‘uitgaan’ in Duitsland, het ging er net even anders aan toe dan in Nederland. Waar in Nederland de tijd van de disco’s uitbrak, had je in Duitsland feestzalen met Nederlandse live bands zoals Nameless en Black Lake. Na 8 uur ’s avonds zaten de meeste Nederlanders in de voorzaal en later op de avond, als er geen entreegeld meer hoefde te worden betaald, woonden ze het live concert bij tot diep in de nacht. Het feest ging door tot 4 uur ’s nachts en dan kon je nog pommes met pilze bestellen. In de zomermaanden werden diverse Schützenfeste bezocht en op Oudejaarsdag carbidschieten en spijker slaan.

De jarige

Herman Ellermann is opgegroeid in het Drentse Emmer-Compascuum en interesseerde zich al op jonge leeftijd voor vrachtauto’s; mooie Scania’s. Aan het unieke geluid van de vrachtauto kon hij horen dat het een Scania was. Herman heeft een deel van zijn leven gewerkt bij Wolter Potze en aardappelen gereden op een Tatra vrachtauto. In die tijd was het belangrijk om zoveel mogelijk ritten naar AVEBE te rijden. Later werkte Herman voor de Gemeente Emmen en daarna voor een Woningbouwvereniging in Emmen.

Nu kan Herman genieten van zijn vrije tijd. Sinds ongeveer een jaar woont hij samen met zijn vrouw Annette in Ter Apel; daarom kreeg tevens de Groningse vlag aangeboden.

Ingezonden door André Dümmer