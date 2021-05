TER APEL – De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen in de buurt van Ter Apel twee Italiaanse mannen aangehouden voor mensensmokkel.

De Marechaussee reed ter hoogte van de voormalige grensovergang Rütenbrock en zag een auto met daarin vijf inzittenden. Uit de controle van de marechaussees in burger bleek dat de bestuurder en bijrijder, twee Italiaanse mannen van 25 en 26, vanaf Milaan onderweg waren met drie Syrische vreemdelingen. Het drietal was niet in bezit van geldige reisdocumenten.

Uit verder onderzoek bleek dat het drietal veel geld betaald had voor de autorit. Hierop zijn de twee Italianen aangehouden voor mensensmokkel en wordt verder onderzoek ingesteld door de Marechausee.

Eerder deze week hield de Marechaussee in Noord-Nederland al twee in België woonachtige mannen aan voor mensensmokkel. Zij probeerden een Pakistaanse man te smokkelen naar het aanmeldcentrum voor asiel in Ter Apel.

Bron: Koninklijke Marechaussee