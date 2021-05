DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Tussen woensdag en donderdag zijn bij de tennisbaan aan de Rothenbacher Weg in Sögel vernielingen gepleegd. De daders hebben, vermoedelijk met een schep, gaten in de tennisbaan gemaakt. De schade bedraagt 500 euro.

Kluse

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een werkplaats aan de Waldstraße in Kluse ingebroken. Er werden diverse soorten gereedschappen en machines gestolen. De schade wordt op 5.000 euro geschat.

Haren

Bij een ongeval op de A31 bij Haren zijn vanmorgen om half twaalf drie personen gewond geraakt. Het ongeval werd veroorzaakt door een 72 jarige bestuurder van een bestelbus. Hij reed achterop de Hyundai van een 79 jarige man. De beide bestuurders en een 81 jarige vrouw, die als passagier in de Hyundai zat, raakten gewond. De A31 is in noordelijke richting meerdere uren afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.