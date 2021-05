Virol B.V. wordt onderdeel van PreZero International

SCHEEMDA – PreZero heeft een overeenkomst gesloten om alle aandelen over te nemen van Virol Holding B.V. en daarmee alle activiteiten van Virol. De afronding van deze overname is nog onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard. De verwachting is dat de koop medio juli definitief zal zijn.

Virol is al meer dan 50 jaar een gerespecteerd familiebedrijf in Noord-Nederland met een groot portfolio aan klanten en meer dan 150 medewerkers. Bij de verkoop is de keuze gevallen op PreZero, een van oorsprong Duits bedrijf dat dezelfde kernwaarden als Virol waarborgt. Met de overname van Virol breidt PreZero haar positie verder uit in de Nederlandse recyclebranche. De volledige activiteiten, werknemers en alle materiële bezittingen zijn onderdeel van de overname. Virol gaat op termijn verder onder de naam PreZero.



De overname zal voor Virol een positieve stap richting verdere groei zijn. PreZero is een internationale speler in de recyclebranche met meer dan 140 vestigingen in 8 verschillende landen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, van kennisdeling tot groei.



Claudy Lejeune, algemeen directeur van PreZero Recycling Nederland, zegt over de overeenkomst: “We zijn verheugd dat we de onderhandelingen met Virol tot een goed einde hebben gebracht. Daarop voortbouwend willen we onze afval- en recyclingbeheeractiviteiten in Nederland verder uitbouwen. Met de geplande overname breiden we onze waardeketens uit en tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan de circulaire economie”



Eric Schoonderbeek, algemeen directeur Virol Holding B.V., licht de verkoop toe: “Met PreZero kiest Virol voor een sterke en ambitieuze partner om haar doelstellingen te realiseren: duurzame, kwalitatieve dienstverlening waarbij een circulaire economie centraal staat. De samenwerking markeert een nieuw hoofdstuk dat mogelijkheden en kansen biedt voor de ontwikkeling van onze medewerkers en onze dienstverlening.”

Bron: Virol B.V.