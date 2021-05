Werkzaamheden Turks specialiteiten restaurant De Sultan gaan gestaag door

VLAGTWEDDE – De werkzaamheden aan het nieuw te bouwen pand van Turks specialiteiten restaurant De Sultan gaan gestaag door.

Op 15 mei 2020 ging het Turks restaurant De Sultan aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde in vlammen op. Wat begon als een keukenbrand breidde zich uit over het hele gebouw, inclusief de boven het restaurant gelegen appartementen.

Zowel de eigenaars, de bewoners van de appartementen als inwoners van Vlagtwedde en omgeving waren hevig aangeslagen door de brand. Maar de eigenaars gingen niet bij de pakken neer zitten. Mede door een doneeractie, waarbij ruim 14.000 werd ingezameld, konden ze in het voormalige pand van Van Hoorn aan de Wilhelminasingel een tijdelijk restaurant met terras openen.

Begin januari zijn de bouwwerkzaamheden op de oude locatie gestart. Op de plaats waar een groot gapend gat was wordt door bouwbedrijf Vieregge – Wilts een nieuw restaurant gebouwd.

Het nieuwe restaurant komt verder naar achteren te staan. De voorgevel zal vrijwel identiek aan het afgebrande pand worden. Verder is de indeling ongeveer net zo als in het oude gebouw; het zaaltje wordt wel een aantal vierkante meters groter. Voor het restaurant komt een terras van bijna 6 bij ongeveer 11 meter. Boven het restaurant verrijzen weer twee appartementen.

Het wordt steeds duidelijker hoe het nieuwe restaurant er uit zal gaan zien. Nadat half maart de vloer was gestort werd de staalconstructie geplaatst. Vervolgens werden de buitenmuren gemetseld. Vandaag is de vloer van de bovenverdieping gestort.

Als alles volgens planning verloopt zijn de bouwwerkzaamheden in het laatste gedeelte van september gereed. Daarna moet de boel nog worden ingericht. Het is de bedoeling dat het nieuwe restaurant in ieder geval met de kerstdagen weer open is.