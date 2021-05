Zwembad Moekesgat op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni gesloten

TER APEL – Zwembad Moekesgat in Ter Apel is op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni dicht. Op die dagen moet noodzakelijk onderhoudswerk in de machinekamer worden verricht.

Veel onderdelen in de machinekamer zijn al bijna 50 jaar oud. Die zouden later dit jaar worden vervangen. Een paar onderdelen moet toch eerder vervangen worden. Daarom is het zwembad op 31 mei en 1 juni gesloten. Tijdens het vervangen staan alle machines stil.

Later dit jaar én volgend jaar worden nog meer onderdelen vervangen. Dat probeert men zoveel mogelijk buiten openingstijden te doen.

Bron: Gemeente Westerwolde