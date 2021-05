Doorbraak H.J. Siemonsstraat 52 Finsterwolde: bouwput wordt eindelijk opgeruimd

FINSTERWOLDE – Nog voor de zomer neemt de gemeente Oldambt de kavel aan de H.J. Siemonsstraat 52 in Finsterwolde over en kan het opruimen beginnen.

Al jaren is deze plek een doorn in het oog van zowel buurtbewoners, dorpsbelangen als de gemeente. Onveilig bovendien voor de kinderen uit de buurt, die er ondanks hekken om het terrein, toch blijven komen. Dat is binnenkort voorbij. De gemeente is afgelopen week met de eigenaar overeengekomen dat de kavel in de huidige staat wordt overgenomen. Streefdatum daarvoor is 1 juni 2021.

Eind 2019 werd al met de eigenaar overeengekomen dat de gemeente de kavel overneemt. Dat zou oorspronkelijk gebeuren na verwijdering van de keldervloer en het in bouwrijpe staat brengen van de kavel. De eigenaar slaagde er echter niet in om dat te realiseren, waarna een gang naar de rechter dreigde. Uiteindelijk kwamen de partijen er op het laatste moment toch samen uit. Afgelopen week kwam dat tot een doorbraak en nu kan de gemeente gaan opruimen.

De bouwput ontstond nadat een eerdere eigenaar tijdens de bouw failliet ging. De kavel wisselde toen nog een paar keer van eigenaar, maar het terrein bleef braak liggen. Jarenlang drong dorpsbelangen aan om iets te doen aan de situatie. Dat bleek een lastige zaak omdat de gemeente geen publiekrechtelijke middelen had om in te grijpen. Uiteindelijk is dat via aankoop van de kavel nu wel gelukt en kan er wat aan de situatie worden gedaan.

Bron: Gemeente Oldambt