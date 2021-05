Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 mei, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANDAAG BUIIG| LANGE KOELE PERIODE

Een actieve depressie trekt vandaag over de Duitse Bocht naar Denemarken. Daarmee is het erg onbestendig en na de regen van vanochtend zijn er vanmiddag nog enkele buien. Daarbij is kans op onweer en windstoten. Het is ook vrij koud met 11 tot 13 graden, en een matige tot krachtige westenwind.

Vanavond valt er nog een enkele bui met veel opklaringen en vannacht is het droog met minder wind en minimum rond 7 graden. Morgen is er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 14 graden en het is nog “licht wisselvallig” met zonnige perioden en vooral in de ochtend en het begin van de middag enkele buien. Later is het droog en vrij rustig weer.

Begin volgende week komt er een nieuwe depressie boven Engeland en de Noordzee. De kans op buien neemt dan ook toe en er is van maandag tot woensdag ook kans op een onweersbui. Pas eind volgende week lijkt het iets stabieler te worden maar helemaal droog is het ook dan niet, en het blijft aan de koele kant.