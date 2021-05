Mensen uit 1967 en 1968 kunnen online afspraak maken voor coronavaccinatie

NEDERLAND – Vanaf vandaag kunnen mensen geboren in 1967 en 1968 online een afspraak maken voor een coronavaccinatie via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zij ontvangen vandaag of begin volgende week per post een uitnodiging. Daarmee kunnen zij ook telefonisch een afspraak inplannen.

Deze groep krijgt een vaccinatie met het Janssen-vaccin en wordt dus één keer gevaccineerd. In totaal zijn er ruim 507.000 mensen geboren in 1967 en 1968. Naar schatting hebben 425.000 mensen uit deze groep nog geen vaccin ontvangen.

Sinds 21 april wordt in Nederland gevaccineerd met het Amerikaans-Nederlandse Janssen-vaccin. Dit vaccin is tot nu toe ingezet voor kleinere groepen, zoals medewerkers van ziekenhuizen, en patiënten en medewerkers in de ggz geestelijke gezondheidszorg . Doordat er nu voldoende Janssen-vaccins worden geleverd om grotere groepen mensen te vaccineren, kan het vaccin vanaf volgende week ook bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst worden ingezet. Door het te geven aan mensen in bepaalde geboortejaren zetten we de beschikbare vaccins in Nederland zo effectief en efficiënt mogelijk in. Op deze manier beschermen we zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen tegen COVID-19. Van het Janssen-vaccin is één prik voldoende.

Dubbele uitnodiging

Mensen kunnen meerdere uitnodigingen ontvangen. Mensen die al gevaccineerd zijn worden zoveel mogelijk uit de verzendlijsten gehaald, maar dit geldt niet voor iedereen omdat de vaccinatiegegevens bijvoorbeeld (nog) niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn ontvangen. Wie al gevaccineerd is, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

Bron: RIVM