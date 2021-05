Online Erfgoedloketfair op 3 juni

OLDAMBT – Bent u in het bezit van een stukje Oldambtster erfgoed, zoals een monumentaal of karakteristiek gebouw? Loop dan op donderdag 3 juni eens binnen bij de online Erfgoedloketfair van Erfgoedloket Groningen! Tussen 15.00 en 20.00 uur worden verschillende kennissessies georganiseerd en kunt u al uw vragen stellen aan de aanwezige standhouders.

Verduurzaam, behoud én geniet

Het thema van de tweede Erfgoedloketfair is ‘Verduurzaam, behoud én geniet!’. Tijdens de fair worden verschillende kennissessies georganiseerd over onderhoud, verduurzaming, subsidies, financieringen en verzekeringen. Natuurlijk is er ook aandacht voor het genieten van erfgoed. Dat komt onder andere aan bod in sessies over historische maaltijden, het mooier maken van uw woning door middel van het hergebruik van materialen en het aanleggen van tuinen die passen bij de erfgoedstatus van uw pand. Verder is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere erfgoedeigenaren in het erfgoedcafé, films te bekijken in de bioscoop en is er veel informatie te vinden in de bibliotheek.

Vragen stellen

Uiteraard kunt u tijdens de Erfgoedloketfair ook terecht bij de verschillende standhouders om uw vragen te stellen over het behouden, ontwikkelen en verduurzamen van uw erfgoed. Gemeente Oldambt is ook aanwezig om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld vergunningen, schade en versterken.

U kunt zich aanmelden voor de Erfgoedloketfair via www.erfgoedloketfair.nl. Op deze website vindt u ook een overzicht van de deelnemende organisaties en een uitgebreid programma. De toegang is gratis.

