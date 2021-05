Rick Tieben versterkt organisatie Giro zonder Grenzen

ZANDBERG – Met ingang van de komende editie van de Giro zonder Grenzen op 30 mei is Rick Tieben (Academie Lichamelijke Opvoeding; vakdocent LO) toegetreden tot het projectteam, belast met de organisatie van de jaarlijkse Giro zonder Grenzen.



In de voorbereiding en uitvoering van Giro zonder Grenzen houdt Rick zich vooral bezig met facilitaire zaken. Daarna zal in overleg worden bepaald welke taken verder aan Rick zullen worden toebedeeld.

Het bestuur van de Stichting Zandbergia is uitermate verheugd vanaf nu gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten van Rick op sportief gebied. Voor de sportgemeenschap in de Kanaalstreek is hij al een aantal jaren actief, waarbij gezond bewegen door de jeugd zijn bijzondere aandacht heeft. Zo lanceerde hij vorig jaar de sportkaart “Sporten doet iets met je!”, waarvan alle leerlingen van een zestal scholen in Musselkanaal en Zandberg konden profiteren bij zes sportclubs in Musselkanaal. Kortom een creatieve jongen met ideeën, daarmee naadloos passend in het DNA-profiel voor de Giro zonder Grenzen.



Mede door de know how van Rick Tieben is aan de komende Giro zonder Grenzen het motto “Stop Corona! Go Sports!” verbonden. De activiteiten op 30 mei zijn daarom niet beperkt tot fietsen, maar er kan eveneens naar hartelust worden gewandeld en gerend door Wonderschoon Westerwolde.



Inmiddels is bekend geworden dat ook vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU Noord) en van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) op zondag 30 mei vanaf de Zandberg aan de fietstocht deelnemen.

Ingezonden door Wim Mensen