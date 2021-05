Roparun pinksterweekend digitaal van start

ROTTERDAM – Vandaag heeft Roparun een digitale versie van de estafetteloop gestart.

Sinds 1992 wordt dit evenement georganiseerd om geld op te halen voor de zorg voor mensen met kanker. De editie van dit jaar is verplaatst naar oktober, maar in het ‘Roparunweekend’ tijdens Pinksteren hebben deelnemers de mogelijkheid om met een app kilometers af te leggen. Ter gelegenheid van de dertigste jaargang van het evenement, opent Roparun het weekend met een jubileumtentoonstelling. In het Erasmus MC Kanker Instituut is zaterdagochtend de eerste tentoonstelling onthuld door Prof. dr. Sleijfer, vice-voorzitter van het EMC Kanker Instituut, Chris Beaulen, directeur van DELA en Henk van der Velde namens Roparun.

Tentoonstelling

Dit jaar, dat in het teken staat van het 30-jarige jubileum van Roparun, kent verschillende feestelijke momenten. De tentoonstelling neemt bezoekers mee door de rijke historie van Roparun. Zo zijn de enorme groei in deelnemers, de vele doelen die steun hebben ontvangen en een blik op de toekomst hierin uitgebeeld.

De tentoonstelling bestaat uit twee kranten, die door het format op zoveel mogelijk plekken tegelijk kan worden tentoongesteld. Iedereen die geïnteresseerd is in een tentoonstelling kan deze eenvoudig aanvragen bij de organisatie. Op deze manier probeert Roparun de bekendheid door het hele land een boost te geven en het verhaal van de Roparun over te brengen.

Over Roparun

De Roparun is een estafetteloop waarmee deelnemers geld ophalen voor de ondersteunende zorg voor mensen met kanker. In 2021 viert de organisatie haar 30e jubileum. Tijdens dit jubileumjaar zal er naast de digitale versie tijdens dit Pinksterweekend ook een verkorte variant van de reguliere Roparun plaatsvinden in het eerste weekend van oktober. De editie in oktober zal starten en finishen in Landgraaf.

Sellingen

Tijdens voorgaande jaren kwamen de deelnemers via de grensovergang Hasseberg bij Sellingen Nederland binnen. Ze werden daar feestelijk onthaald door de bewoners van de Hassebergerweg. De buurtvereniging maakte er altijd veel werk van om de lopers en begeleiders te verwelkomen en aan te moedigen. (zie foto) Helaas gaat dit ook nu niet plaatsvinden.

Ingezonden