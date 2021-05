SDE ++ subsidie zonnepark Bellingwolde is binnen

BELLINGWOLDE – De SDE++ subsidie voor het toekomstige zonnepark in Bellingwolde is binnen. Dit meldt Solarfields in hun nieuwsbrief.

SDE staat voor Stimulering Duurzame energie. Deze subsidie is in het leven geroepen om de energietransitie in Nederland te versnellen. Zonnepark Bellingwolde heeft na het verkrijgen van de vergunning in december de subsidie kunnen aanvragen. Deze maand kregen ze bericht dat de subsidie is toegekend.

De SDE++ subsidie is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van het zonnepark. Zonder deze subsidie is het op dit moment niet mogelijk om het park te realiseren, want duurzame energie is nu nog steeds duurder dan energie uit fossiele bronnen.

Wat betekent dit voor het zonnepark?

Deze verkregen subsidie betekent dat Solarfields weer een stap dichterbij is in de realisatie van het zonnepark. Op het moment wachten ze nog op overeenstemming van landkreis Emsland aan de andere kant van de grens over het te bouwen zonnepark. Daarna kan Solarfields starten met de voorbereiding van de financiering. Na een verkregen financiering, start de voorbereiding van de bouwfase.

Ingezonden