Altjo Wubbema woont halve eeuw op Camping de Iembarg

JIPSINGBOERTANGE – Deze week vierde Altjo Wubbema het feit dat hij 50 jaar op Camping de Iembarg woont.

Zaterdag vierde Altjo Wubbema het feit dat hij 50 jaar verblijft op Camping de Iembarg in Jipsingboertange. Twee dagen eerder vierde hij zijn 51 ste verjaardag.

Altjo was één jaar en twee dagen oud toen zijn ouders voor het eerst een stacaravan huurden op Camping de Iembarg. Dat beviel zo goed dat het gezin Wubbema, dat bestond uit vader, moeder en zeven kinderen er elke zomervakantie te vinden was. Het gezin beschikte niet over een auto. Men ging op de fiets en met de brommer van Oude Pekela naar Jipsingboertange. Hun bagage werd met een vrachtwagen van de kledingophaaldienst van het Leger des Heils naar de camping gebracht en aan het eind van de vakantie weer terug naar huis getransporteerd.

Altjo heeft goede herinneringen aan die tijd op de gezellige familiecamping, waar veel activiteiten werden georganiseerd. Zijn vader en zwager zijn zelfs nog jarenlang beheerders van de camping geweest.

Het beviel zo goed dat Altjo er is blijven wonen; eerst in een toercaravan, daarna in een stacaravan en later in een zomerhuisje. Gisteren was het precies 50 jaar geleden dat hij voor het eerst voet op de camping zette.

Door de coronamaatregelen konden dit jubileum en Altjo’s verjaardag niet uitgebreid gevierd worden. Maar de boel was versierd en er was gebak. En met het bezoek van familieleden en vrienden, de mensen van GenA Media Nieuws en RTV Noord was het toch een beetje feest!

Ingezonden door Aike Godlieb

Presentatie : Geesje Godlieb – Video en montage : Aike Godlieb