Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 23 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN BUI| WISSELVALLIG WEEKJE

Het is vandaag wat minder wisselvallig met af en toe zon, maar vooral later in de ochtend en in het begin van de middag is het nog wisselvallig met kans op enkele buien. Het is nog steeds koel met een maximum van 14 graden. De wind is matig uit het zuidwesten: in het algemeen windkracht 3.

Vannacht is het overwegend droog maar de wind krimpt naar het zuiden. En een krimpende wind voorspelt vaak ook regen. Morgen neemt de kans op regen dan ook toe: vooral in de middag en avond kan het buiig worden. De zuidenwind wordt dan krachtig en de maximumtemperatuur is morgenmiddag 13 graden.

Van dinsdag tot met donderdag is het ook wisselvallig met af en toe een regenbui maar ook wat zon, pas aan de eind van de komende week lijkt een droge dag mogelijk. Dan is het ’s middags 15 of 16 graden, maar rond het midden van de week is het maar 13 of 14 graden.