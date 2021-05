Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 24 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

PERIODEN MET REGEN |KOELE WEEK

Een vrij groot front ligt vandaag over het land en dat geeft veel bewolking en perioden met regen. Voor ons is die regen vooral voor vanmiddag en vanavond bestemd, al kan er ook vanochtend soms regen of motregen vallen. Dus een dag met weinig of geen zon. Het wordt maximaal 14 graden en er staat vandaag een matige zuidenwind.

Vannacht is het meest droog met een enkele bui, morgen leeft de kans op buien weer op, en ook dan is er kans op een onweersbui. Maximum morgen maar 12 graden en morgen een zuidwestenwind.

Dinsdag en woensdag is het niet veel anders met veel bewolking en af en toe buien, en bovenal koud weer, met maximum van 12 tot 14 graden. Pas eind van de week wordt het droger met meer zon, en volgend weekend ook hogere temperaturen.