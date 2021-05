Tuinensnoer 2021 in Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Zaterdag waren Ellen en Marieke Dijkstra en Luuk Houwing te gast bij Pieter Huttinga in het programma Diverdoatsie.



Het is zaterdagmorgen even voor negen. Cees Zweep, die deze uitzending de techniek verzorgt met op de achtergrond Gert Wubs voor als er iets mis dreigt te gaan, heeft alles zorgvuldig voorbereid. De gasten zitten gereed in de studio, nippend aan een kop koffie of thee. Pieter Huttinga, de presentator, neemt nog even snel wat dingen met hen door. Even na negen gaan we van start met het Grunnegs volkslaid door de formatie PLAT.

Daarna is het tijd voor de 1e twee gasten. Pieter heet Ellen Dijkstra en dochter Marieke van Beeldentuin Ol Raive uit Sellingen van harte welkom. Zij nemen met hun beeldentuin al een aantal jaren deel aan Westerwolde Rijgt, het jaarlijks cultuurevenement in en om Westerwolde met een combinatie van veel kunst, een fair, prachtige tuinen en een gevarieerd muziekprogramma. Dit evenement kan vanwege corona voor het tweede jaar achtereen niet plaats vinden.

Men heeft inmiddels een mooi alternatief bedacht, nl. TUINENSNOER, iets kleinschaliger dan Westerwolde Rijgt, maar met veelal dezelfde kunstenaars en liefhebbers van tuinen. Ook zijn er dit jaar weer enkele nieuwe locaties te bewonderen.

Het idee voor Beeldentuin Ol Raive, met kunstenaar Marco Dijkstra, is ontstaan toen Marco een aantal jaren terug begon met het opruimen van z’n schuur. ‘Ik had een schuur vol met rommel liggen en dacht: wat moet je daar nou mee? Weggooien? Vervolgens legde ik wat gereedschappen bij elkaar en daar kwam toen een haantje uit.’ Vanaf die tijd bewaart hij nog meer spullen waar uiteindelijk vnl. dieren uit voort komen.

Dochter Marieke vertelt enthousiast dat zij de keet-ering verzorgt in een door Marco opgeknapte keet. Ze bakt zelf de benodigde taarten en zorgt voor de thee die voor een deel ook thuis wordt verbouwd. Ellen kijkt trots toe als ze haar dochter dit ziet vertellen aan de luisteraars.

TUINENSNOER vindt plaats van 18 tm 27 juni a.s. Voor een lijst met deelnemende tuinen kunt u klikken op de volgende link: 17 t/m 26 juni 2022 Westerwolde rijgt (groningen.nl).

De derde gast in Diverdoatsie is Luuk Houwing die een nieuw geschreven gebeurtenis van z’n hoorspel over Heubultjeburen voor het voetlicht bracht. Het handelt deze keer om “Klokkenluuders”.

Streektaalmuziek was er van: Sijtze Scheringa, Irene Wilkens & Edwin Jongedijk samen met Sikkom Kult, Josien Bakker, Marlene Bakker en Mooi Waark. Het programma werd afgesloten met het Westerwolds Volkslaid door Klaas Spekken.

Ingezonden door Pieter Huttinga