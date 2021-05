60 Groninger organisaties op de bres voor cultuur

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

REGENDAG | EIND VAN DE WEEK WARMER

Het zou wel eens een behoorlijk natte dag kunnen gaan worden met geregeld regen of een paar buien. En bij die buien kunnen een paar pittige zijn, wellicht met onweer. Een neerslagtotaal van 5 tot 10 mm is goed mogelijk. Het is ook koud met een maximumtemperatuur van 13 graden, in een bui is het ongeveer 9 graden.

Vannacht is het de meeste tijd droog maar morgen leeft de buiigheid voor een deel weer op. Maar het is dan iets minder regenachtig en er komen wat meer opklaringen. Donderdag is het ook licht wisselvallig met soms een bui en af en toe zon. Het is dan nog fris met een middagtemperatuur van 12 tot 14 graden, na donderdag is het een aantal dagen droog met zonnige perioden.

De temperatuur zal aan het einde van de week ook gaan stijgen: zo wordt het vrijdag 15 of 16 graden, in het weekend krijgen we zowaar middagtemperaturen van 17 tot 19 graden.