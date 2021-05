Subsidie voor amateurvoorstellingen brengt Groningers in verbinding

GRONINGEN – Amateurtheater over het werk van Ploeg-schilder Alida Pott, een muziekfilm gebaseerd op de opera van Mozart en kunst en cultuur in wijken en dorpen in Groningen. Het is een greep uit de zeven projecten die subsidie ontvangen in de eerste aanvraagronde van de regeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. De provincie verdeelt ruim € 150.000 aan subsidie.

Alida Pott

‘Herinneringen aan een onbekende’ is een amateurtheatervoorstelling over het werk van Alida Pott. Zij was een van de grondleggers van Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg. De voorstelling combineert poëzie, livemuziek, theater en beeldende kunst en speelt in augustus 2021 in het kerkje van Oostum. De theatermakers zoeken de samenwerking met het Groninger Museum, dat een expositie over Alida Pott in de planning heeft. De provincie draagt € 4.000 bij aan het project.

Don Giovanni

In het najaar van 2021 gaan zestien toneelspelers met een verstandelijke beperking wekelijks de toneelvloer op. Samen met andere amateurs hebben ze een rol in de korte muzikale film Don Giovanni, Aan de loop met liefde, gebaseerd op opera van Mozart. In deze voorstelling van de Ketelstichting werken acteurs met en zonder verstandelijke beperking gelijkwaardig samen. De provincie betaalt € 35.000 euro mee aan de productie van de muziekfilm.

Actief

Cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse is content met de subsidietoekenning voor zeven projecten. “Naast de professionele kunstenaars staan ook amateurs te popelen om weer actief te worden. Met deze regeling kunnen we heel mooi onze cultuur koppelen aan bijvoorbeeld erfgoed en samenwerken aan een voorstelling, film of muziekoptredens.”

Ook subsidie

In de eerste aanvraagronde van 2021 kregen nog vijf projecten subsidie.

Stichting DWDW, € 40.000 euro voor project ‘De Wijk de Wereld’ in Vinkhuizen, Foxhol en Uithuizen (cultuurparticipatie)

Stichting Pandeon, € 40.000 voor project ‘Veur Aaltied’ in acht Groninger en twee Friese dorpen (amateurkunst)

Laway Arts, € 17.000 voor project ‘Dansen met dekens’ in gemeente Het Hogeland (cultuurparticipatie)

Stichting Waterliner, € 8.800 voor project ‘Orkest op Maat’ in Stadskanaal (amateurkunst)

Stichting Kunstvloed, € 10.000 voor project ‘Openluchtvoorstelling Onsta’ in Sauwerd en Wetsinge (cultuurparticipatie)

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Met de subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed moedigt de provincie cultuur- en erfgoedinstellingen aan om nieuw en vernieuwend cultuuraanbod te maken. De regeling is gericht op het stimuleren van actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten die zich richten op inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. De activiteiten moeten zich richten op Groningse deelnemers en publiek en de lokale belangen overstijgen. Vóór 15 september kunnen cultuurmakers weer nieuwe subsidie aanvragen.

