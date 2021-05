Giraf geboren in WILDLANDS

EMMEN – In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is op 11 mei een giraffenmerrie geboren.

De merrie heeft de naam Polepole (Swahili voor “rustig aan”) gekregen. De naam is toepasselijk voor de jongste aanwinst, want de afgelopen 15 dagen hebben de verzorgers en de dierenarts alles uit de kast moeten halen om haar te leren drinken. Het is het tweede girafje dat sinds de opening in het park ter wereld kwam.

Polepole is het eerste jong van moeder Ayana en giraffenhengst Bakari, die in 2018 op bijna 2-jarige leeftijd in WILDLANDS arriveerde.

Op dit moment staat de pasgeboren giraf apart van de kudde en moeder Ayana op stal. Want Ayana laat, waarschijnlijk door haar onervarenheid in het moederschap, de kleine niet drinken. Daarom geven de verzorgers haar elke vier uur de fles, waar zij de afgelopen week erg aan moest wennen. Polepole leek niet goed te snappen wat zij moest doen met de aangeboden fles. De zwarte werkbroek van de dierverzorgers bleek de doorslaggevende prikkel. Inmiddels drinkt het girafje goed, zo’n 8 liter per dag. Toch blijft het de komende weken spannend of de jonge merrie sterk genoeg blijft. Ze zal goed moeten blijven drinken uit de fles van de dierverzorgers, waarin de melk met alle goede voedingstoffen, vitaminen en mineralen voor het jong zitten. Daarom zal het de komende tijd nog op stal blijven en voorlopig niet te zien zijn voor publiek.

Giraffenjongen worden in de kudde geboren, na een dracht van 15 maanden. Een jong is direct na de geboorte al bijna 2 meter lang en kan al snel op de kenmerkende lange poten staan.

