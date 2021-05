Natuur in het Oldambt, een ingezonden artikel van Aart Jan Langbroek

OLDAMBT – Hieronder een artikel met als titel “Bomen”, geschreven door Aart Jan Langbroek.

Bomen horen in ons landschap, in ons stads- en dorpsbeeld. Rijen bomen kunnen beeldbepalend zijn langs wegen, en soms als soloartiest figureren in grote tuinen en in parken. In bossen en in de bosplantsoenen is het de gezamenlijke massa aan bomen die het oog treft. Ze kleden de omgeving aan. Zodra een alleenstaande boom, of een hele bomenrij, verdwijnt valt pas op wat zijn aanwezigheid voor de omgeving en voor de beleving van omwonenden betekende.

Samenleven

Bomen staan niet op zich zelf. Ieder onderdeel biedt andere planten, dieren, schimmels of korstmossen onderdak. In de kruin leven talloze dieren: luizen, mijten, sprinkhanen, vogels, rupsen van dag- en nachtvlinders, (sluip)wespen en (sluip)vliegen. Mossen en korstmossen bedekken de bast van takken en stam.



Op de stam komen ook dieren voor zoals slakken, kevers, pissebedden en de boomsprinkhaan. Mieren vinden er hun weg naar de zoete stof, de honingdauw, die luizen uitscheiden tussen het gebladerte. De groene specht is dol op mieren.



En ook de wortels staan niet op zichzelf. Ze staan in nauw contact met schimmels die zorgen voor voedingsstoffen en (extra) water voor de boom. Hun vruchtlichamen kennen we als paddenstoelen. Tussen de wortels leven tal van bodemdieren zoals wormen, pissebedden, springstaarten, larven en poppen van kevers en vlinders, duizend- en miljoenpoten. En niet te vergeten de oorwormen. Die zitten ook graag in uitgebloeide bloemen. In oud hout leven de larven van boktorren en groeien schimmels. De biodiversiteit is vooral hoog bij oudere bomen. Ze moeten dan wel inheems zijn.

Boomnut

Bomen slaan veel koolstof op in de wortels, de stam en hun takken. Die koolstof halen ze uit koolstofdioxide. Het is een broeikasgas. Dus van wezenlijke betekenis om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Ze geven schaduw en dempen de omgevingstemperatuur, ze breken de wind en beschermen zo tegen stormen. Ze zuiveren de lucht van het schadelijke fijnstof.

Niet alleen bomen

Bomen horen nooit alleen te staan. Grassen, kruiden en struiken groeien rondom. Dat is belangrijk. Want juist daar leven de larven en poppen van kevers, en de rupsen en poppen van vlinders. Ook schuilen er sluipwespen die er voor zorgen dat insecten ─ ook de nare ─ in toom worden gehouden. In Nederland leven wel 4000 soorten sluipwespen. Ze leggen hun eitjes in of op eieren, rupsen en poppen. Sluipwespen en keverlarven zijn natuurlijke bestrijders van de Eikenprocessierups. De kleine poppenrover, een keversoort, is een natuurlijke vijand van de rups. Grassen en kruiden bemoeilijken de verplaatsing van de rupsen van de ene naar de andere boom.

Groenbeheer

Met bovenstaande is het belang van de aanwezigheid van kruiden en grassen in bermen wel aangetoond. Bovendien verlevendigen bloemen het straatbeeld. Helaas is het huidige maaibeheer tegendraads: bermen worden vaak gemaaid; vroeg in het voorjaar; te dicht bij de grond. Desastreus voor veel soorten. Het rigoureuze maaien is onnodig en schadelijk. De overheid zal hierin echt een voorbeeld moeten geven. Pakt de Oldambtster gemeenteraad de handschoen op?

Meer weten? Bezoek dan ivn.nl/afdeling/westerwolde-oldambt en knnv.nl/groningen.

Ingezonden door Aart Jan Langbroek