Rijbewijzen inwoners van Stadskanaal ingevorderd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG BUIEN | EIND VAN DE WEEK WARMER

Het wordt niet zo’n natte dag als gisteren maar het zal toch zeker niet helemaal droog zijn. Af en toe valt er een regenbui en er is vrij veel bewolking, vanavond en vannacht komt er ook een regenzone uit het Waddengebied dan zal het vaker gaan regenen. Er komt een matige, en later soms vrij krachtige wind uit zuidwest tot west te staan, de maximumtemperatuur is -opnieuw- 13 a 14 graden.

Morgen is het daarna nog buiig en de wind draait naar het noordwesten, morgenavond is het droog met opklaringen. Het is dus nog koud met een minimum van 7 graden en een maximum van 12 of 13 graden.

Maar vrijdag is het droog met meer opklaringen en maximum rond 15 graden. Het weekend en begin volgende week zijn vrij zonnig en dan loopt de temperatuur verder op tot rond de 20 graden.