Roparun kijkt terug op een succesvol digitaal weekend

NEDERLAND – Op zaterdag 21 mei werd het startsein gegeven voor wat een schitterend pinksterweekend voor Roparun bleek te zijn. Het pinksterweekend is jaarlijks het moment waar teams meedoen aan de estafetteloop vanuit Frankrijk en Duitsland naar Rotterdam. Gezamenlijk kilometers afleggen om geld op te halen om het leven van mensen met kanker te veraangenamen. Al was het dit pinksterweekend niet in de vorm die gebruikelijk is, toch zetten heel veel teams en vrijwilligers zich los van elkaar in voor Roparun.

Digitaal kilometers maken

In samenwerking met eRoutes faciliteerde Roparun afgelopen weekend een app die de mogelijkheid gaf om digitaal kilometers te maken voor het goede doel. Bijna 400 deelnemers maakten hier gebruik van. Bij elkaar werd er maar liefst 12.573 kilometer afgelegd en zijn de teams bij elkaar zo’n 342 uur bezig geweest.

Er waren geen eisen aan het aantal kilometers, dus ieder team stelde een eigen doel voor dit weekend. Zo liep team 274 Hatchtech speciaal voor hun overleden vriend en collega René. En was het voor team 166 een weekend zonder slaap, zij liepen namelijk onafgebroken in totaal 360 kilometer in 36 uur tijd en koppelde hier ook nog diverse acties aan om geld in te zamelen. De teamleden van Team 252 Orange Heroes maakten er met elkaar een onvergetelijk weekend van door maar liefst een afstand van ruim 1100 kilometer af te leggen.

Het startsein

De dertigste jaargang had een feestelijk jaar moeten zijn met verschillende projecten en festiviteiten, maar de huidige omstandigheden laten dat helaas nog niet toe. Een van de projecten die gelukkig wel doorgang heeft kunnen vinden, is de jubileumtentoonstelling. Het pinksterweekend werd geopend met de onthulling van deze tentoonstelling in het Atrium van het Erasmus MC. Afgelopen zaterdag 21 mei werd deze onthuld door Prof. dr. Sleijfer, vice-voorzitter van het EMC Kanker Instituut, Chris Beaulen, directeur van DELA en Henk van der Velde namens Roparun.

Tentoonstelling

De tentoonstelling, bestaand uit twee kranten, laat de rijke historie van Roparun zien. Door de kranten op een lege muur te plakken, ontstaat een foto-overzicht van 6 meter breed. Door dit format is het verspreiden van de tentoonstelling en dus het verhaal achter de Roparun eenvoudig en snel te doen. Geïnteresseerden kunnen de tentoonstelling aanvragen bij de organisatie.

Opbrengst

De opbrengst van het afgelopen weekend wordt opgeteld bij de totaalopbrengst van dit Roparunjaar, die Roparun op 3 oktober bekend maakt. Dit is op de finishdag van de Roparun die dit jaar ook een fysieke editie kent. De start is op 2 oktober in Landgraaf waar 185 teams een afstand van ongeveer 300 kilometer afleggen door Zuid-Nederland.

Ingezonden

Op de foto de Roparun in 2019 met de doorkomst in Ter Apel