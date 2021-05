Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Sellingerbeetse en omgeving

SELLINGERBEETSE – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Sellingerbeetse en omgeving. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Regenachtige wandeling Sellingerbeetse-de Bossen Jipsingboertange-Ter Borg.

Woensdagmorgen 26-05-2021 Wandelen Werkt!

De wandelaars wisten toch ondanks de vele regen de weg te vinden om met elkaar te gaan wandelen. Afstanden die konden worden gewandeld 6-9 of 12 km. Wandelen met regenachtig weer in deze periode heeft toch wel iets. De natuur ontwikkeld zich prachtig en je ziet het vele groen om je heen. Start van de route, parkeerplaats SBB Beetsterweg Sellingen. Wandelen door de Jipsingboertanger bossen, richting de zandwinning van de Beetse (Kremer zand). Langs het Paradijslijk Meer Sellingerbeetse (hier kon je al duidelijk zien, de werkzaamheden betreft het drijvende zonnepark). Na het Meer door de bossen en nog een stukje over de heidevelden van Ter Borg terug naar het eindpunt.

De weergoden waren ons niet gezind deze morgen, helaas veel regen. Gevolg daarvan niet veel foto’s van deze mooie omgeving.

Historie – Sellingerbeetse:

De aarde was woest en ledig’, dat ging tot halverwege de negentiende eeuw zeker op voor de Sellingerbeetse, de streek was onbewoond. Als het heel nat of heel droog was een nauwelijks te begaan zand- en veengebied. Waar heide volop groeide en bloeide, waar de schaapherder liep en de bijenkorven stonden. Plaggenhutten: Het eerste onderkomen voor mensen in Sellingerbeetse was zeer waarschijnlijk een plaggenhut, die zo rond 1850 werd gebouwd. Langzamerhand kwamen er meer plaggenhutten, maar ook houten keten werden er neergezet voor bewoning. Harm Kremer, die met negotie langs de weg liep, bewoonde zelfs een stuk tramwagen. Plaggenhutten, hutten van boomstammen en heideplaggen om in te wonen, werden vaak in één nacht, gedeeltelijk in de grond, gebouwd. Het was verboden om zomaar ergens een huis te bouwen. Wanneer het lukte om in de ochtend de haard te laten branden, zodat er rook uit de schoorsteen kwam, dan mocht het huisje blijven staan. Bij het gehucht ligt het natuurgebied het Sellingerveld In dat gebied liggen drie grote zandplassen die in de loop der jaren zijn ontstaan door zandwinning, lokaal bekend als de Beetser koeln (Beetserkuilen). Bij de plassen, die nu deels een recreatiefunctie hebben, ligt een camping.

Paradijslijk Meer Sellingerbeetse:

Tussen Musselkanaal en Sellingen ligt een paradijselijk meer met blauw-groen water. Deze zandafgraving uniek, vanwege zijn ‘dubbelzinnige natuurlijkheid’. Het is in feite een industriegebied maar de waterplas, die hier vanaf de jaren ’20 is ontstaan en de wilde begroeiing langs de oevers hebben een prachtig stukje natuur opgeleverd. Uitermate geschikt dus voor een recreatieterrein. Er werd gewandeld langs de Beetserkoeln door de prachtige natuur, langs en in de bossen Borgertange en Ter Borg.

De zandwinning: begon in 1938. Het is rivierzand dat hier circa 800.000 jaar geleden is afgezet door voorlopers van de Rijn. Het is het oudst zichtbare bodemmateriaal in Westerwolde. Tussen de zandkorrels zit glauconiet, die De Beetserkoele zijn blauwgroene waas geeft. Het opgezogen zand wordt schoongespoeld en op korrelgrootte gesorteerd. Het daarvoor gebruikte water stroomt met het glauconiet terug naar het meer. De 30 meter diepe plas is in trek bij dagjesmensen.

De foto’s vindt u HIER.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Greetje Dummer