Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG REGEN | VANAF MORGEN WARMER

Een actieve depressie boven het noorden van Duitsland trekt langzaam naar het zuiden en daardoor zijn er vanochtend en een stuk van de middag flinke perioden met regen. Het is ook vrij koud met een temperatuur van 10 tot 12 graden en windkracht 3 tot 5 uit het westen. Vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en later wordt het geleidelijk droog, vanavond zijn er daarna ook een paar opklaringen. Het wordt maximaal 13 graden.

Vannacht is er daarna maar weinig wind en dan is er kans op mist, minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgen is het wisselend met af en toe zon en soms veel bewolking, plaatselijk kan een kleine bui vallen. Er is morgen een zwakke noordenwind, maximumtemperatuur 16 a 17 graden.

Ook zaterdag is er nog een zwakke noordenwind en dat geeft een afwisseling van zon, bewolking en een maximumtemperatuur van 18 graden. Vanaf zondag is er een oostenwind. Het wordt dan overwegend zonnig en de temperatuur kan zondag al oplopen tot rond 20 graden, daarna is 21 tot 23 graden haalbaar.