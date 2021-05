Festival Grasnapolsky voegt 7 nieuwe namen toe aan muziekprogramma

De nieuwste artiesten op Grasnapolsky

Op Grasnapolsky maken bezoekers kennis met opkomende artiesten die enige tijd later op de grote festivals spelen. Aan de line-up zijn de volgende talentvolle artiesten toegevoegd. Personal Trainer is eenconstant veranderend indie-collectief met muzikanten uit Pip Blom, Steve French en The Klittensdat een mix van zachte pop en rammelende gitaren maakt. Onder de naam Nagasaki Swim vertaalt Jasper Boogaard zijn heimwee naar zijn tijd in de VS naar acht dromerige indierock-tracks met hints van folk, country, emo en ambient. Queen’s Pleasure is een piepjonge, allesvretende geluidsmuur. Een verse rock ‘n’ roll-tornado met vlagen garage.



LQRQ, met bandleden uit het voormaligeCairo Liberation Front, speelt hun allereerste live show op Grasnapolsky vol balearic beats, Arabische toonladders en club vibes met scheurende gitaren. En ook Fleur heeft op Gras haar live primeur: zij blaast bewapend met catchy Franstalige popsongs het yé-yé genre nieuw leven in. Haar debuutalbum FLEUR werd geproduceerd door Arjan Spies en Dave von Raven (The Kik).



De vooruitgesnelde live-reputatie van het Amsterdamse trio Teddy’s Hit deed Tim Knol besluiten om de band te tekenen op zijn label. Debuut Painters staat vol rauwe nineties-indie, fuzzy gitaren en energieke climaxes. De Gentse Meskerem Mees, geprogrammeerd samen met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, won vorig jaar Humo’s Rock Rally en speelde dit jaar op een digitaal Eurosonic. Debuutsingle Joe gaat inmiddels richting de drie miljoen streams.



Ook geprogrammeerd op Grasnapolsky

Naast bovenstaande artiesten staan ook LUWTEN, The Vices, Paceshifters, EMY, PAARD., Kids with Buns en The Haunted Youth op deze editie van Grasnapolsky. De laatste vier bands zijn gezamenlijk geprogrammeerd met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, expert in Nederland voor actuele vernieuwende Vlaamse podiumkunst, beeldende kunst en muziek. Naast muziek is er ook een kunst- en expeditieprogramma door het Groningse land. Binnenkort wordt dit bekendgemaakt.





Ingezonden