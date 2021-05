Handen uit de mouwen tijdens NL Doet

STADSKANAAL, REGIO – Komend weekend (28 en 29 mei) is er weer NL Doet van het Oranje Fonds. Oorspronkelijk zou dit in maart plaatsvinden, maar vanwege corona is dit verplaatst. De focus ligt dit jaar dan ook op het veilig organiseren van de activiteiten.

In de gemeente Stadskanaal zijn veel activiteiten aangemeld. Een groot deel hiervan zijn kleinschalige projecten in de buitenlucht. Het Oranje Fonds heeft extra maatregelen genomen om de klussen veilig te organiseren en geld beschikbaar gesteld voor beschermende middelen.

Wethouders doen mee

Vanuit het college doen wethouders Goziena Brongers, Goedhart Borgesius en Marc Verschuren dit jaar mee aan de activiteiten. Op vrijdagochtend helpen wethouders Brongers en Borgesius mee in het Bijenpark in Stadskanaal. Daar wordt onder meer een deel van de omheining vervangen, de begroeiing gesnoeid en nestkastjes schoongemaakt. Zaterdagochtend helpt wethouder Verschuren mee bij het gezellig maken van de entree en het terras van Het Hofje in de Parkwijk.

Kennismakingstour burgemeester

Op de tweede dag van NL Doet bezoekt burgemeester Klaas Sloots Sportclub Stadskanaal en de wijken De Hagen, Maarsstee, Maarswold en Maarsveld. Hier maakt hij in klein comité kennis met de wijken, de wijkraden, bewoners en verenigingen. Tevens bezoekt hij een aantal kenmerkende Plekken in de wijken. Ook hier wordt er in door bewoners gewerkt aan een aantal projecten, waaronder het uitbreiden van een speelplaats. De activiteiten van deze dag zijn coronaproof georganiseerd en spelen zich voornamelijk in de buitenlucht af.

Kijk voor alle activiteiten van NL Doet in de gemeente Stadskanaal op NLdoet.nl.

