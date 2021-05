Oldtimer toerrit door Westerwolde op 20 juni

BLIJHAM – Op 20 juni (Vaderdag) wordt in Blijham een oldtimer toerrit georganiseerd.

De oldtimer toerrit is een jaarlijks terugkerend evenement voor auto’s ouder dan 25 jaar, met halverwege een koffie/thee to go moment. De rit is ca. 100 km lang.

Aan het eind van de rit nog een verrassing en kan ieder zijn/haar gang weer gaan. Dit jaar geen afsluiting. Wel een spelelement die voor 18.00 uur per app kan worden doorgegeven.

De route gaat door het mooie Westerwolde. De routebeschrijving is eenvoudig en duidelijk. Deelname staat open voor auto’s van 25 jaar en ouder. De start is om 13.30 uur op het plein bij het Oude Wapen in Blijham.

Deelname is op eigen risico. Uw betaling is uw startbewijs. Informatie: Pieter en Lineke Dekker, tel 0597-561717 of 06-50512792.