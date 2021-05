Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN KLEINE BUI | MOOI LENTEWEEKEND

Er is vandaag een wisseling van wat wolkenvelden en zonnige perioden, bij een zwakke wind uit west tot noordwest en later uit noordwest tot noord. Het is de meeste tijd droog, wel kunnen er vanmiddag verspreid een paar kleine buien vallen. Het wordt weer wat zachter dan gisteren want toen werd het ongeveer 14 graden, vanmiddag wordt het uiteindelijk een graad of 16.

Vanavond en vannacht is het rustig weer met weinig wind, en daardoor kan er wat laaghangende bewolking ontstaan. Morgenochtend is er lokaal dan ook mist of nevel, maar dat lost op en morgenmiddag is het vrij zonnig. Dan is er een zwakke tot matige noordenwind en de maximumtemperatuur is morgen 18 graden.

Zondag en maandag is er een oostenwind. Dan is het overwegend zonnig, met middagtemperaturen rond 20 graden, begin volgende week is het ’s middags zo’n 22 graden. Na het midden van de week komt er wat meer bewolking met mogelijk een bui, maar het blijft ook dan vrij warm.