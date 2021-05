Treant Zorggroep realiseerde in 2020 de plannen van Zorg voor de Regio en leverde een forse bijdrage aan coronazorg

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Ondanks dat corona sterk domineerde heeft Treant Zorggroep in 2020 uitvoering kunnen geven aan de plannen van Zorg voor de Regio, met weekziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal met het accent op planbare zorg en de concentratie van acute en complexe zorg in Emmen.

Vanuit de zeventien woonzorgcentra van Treant werd een resultaat geboekt van 8 miljoen euro. Het aantal bewoners en cliënten bleef op ongeveer hetzelfde niveau, terwijl in lijn met voorgaande jaren de zwaarte van de verleende zorg steeg. Tegelijkertijd is doelgericht op kosten gestuurd en werd er efficiënter gewerkt. Het resultaat is benodigd voor de plannen van modernisering van een aantal locaties in de toekomst.

De drie ziekenhuislocaties sloten het jaar af met een licht positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Dit komt mede doordat een deel van de kosten voor het reorganisatietraject Zorg voor de Regio verantwoord is in 2019. De opbrengst werd op de jaarrekening van 2020 opgenomen, omdat hier pas in de loop van 2021 zekerheid over kwam. Daarnaast is in Emmen meer acute zorg verleend aan patiënten dan vooraf was ingeschat, is een efficiencyslag gemaakt met de transitie naar weekziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal en is met zorgverzekeraars een corona-compensatieregeling overeengekomen. Met daarnaast een half miljoen euro inkomsten uit deelnemingen sloot Treant 2020 af met een geconsolideerd positief resultaat van 9,8 miljoen euro.

Moeilijk jaar voor de zorg

2020 was een moeilijk jaar voor alle zorgorganisaties. Ook bij Treant moest vanwege corona in het ziekenhuis een groot deel van het jaar reguliere zorg worden afgeschaald. Medewerkers van andere locaties kwamen helpen in Emmen, waar Treant de coronazorg concentreert op ziekenhuislocatie Scheper. In de woonzorgcentra konden bewoners tijdens de eerste coronagolf lange tijd geen bezoek ontvangen. En tijdens de volgende coronagolven kregen ook Treant-locaties te maken met coronabesmettingen. De speciaal ingerichte corona-afdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen vervulde een cruciale regiofunctie voor opvang van cliënten van onze eigen locaties, maar ook voor verschillende zorgorganisaties in de regio die met een corona-uitbraak kampten. Door een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en De Horst heeft Treant Zorggroep een grote rol kunnen spelen in de coronazorg.

Investeren

Ondanks corona stonden de ontwikkelingen bij Treant afgelopen jaar niet stil. Zo werd in Emmen een nieuw Hartinterventiecentrum geopend en kregen de drie ziekenhuislocaties nieuwe MRI’s. Met ABN AMRO kwam Treant een financieringspakket overeen, waarmee Treant de komende jaren kan blijven investeren in een duurzaam en vernieuwend zorgaanbod; zowel in de ouderenzorg als in de ziekenhuiszorg.

‘En door corona kwam binnen Treant één ding heel duidelijk naar voren: de geweldige samenwerking en kennisuitwisseling tussen onze medewerkers van de ziekenhuislocaties en onze woonzorgcentra. We hebben het samen gedaan en we blijven het samen doen’, zegt Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur. ‘Als raad van bestuur zijn we diep onder de indruk van de inzet van alle medewerkers van Treant. Dat is een krachtig vertrekpunt voor het nieuwe Treant Zorggroep.’

Het volledige jaarverslag van Treant Zorggroep is hier in te zien.

Ingezonden