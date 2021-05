Ambulance onderweg naar spoedmelding betrokken bij aanrijding

STADSKANAAL – Gisteren was een ambulance, die onderweg was naar een spoedmelding, betrokken bij een aanrijding.

Gistermiddag werden de hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, gealarmeerd voor een medische inzet aan de Gasselterstraat, op de grens van Stadskanaal en Gasselternijveenschemond.

Tijdens het aanrijden, waarbij de ambulance tegen het verkeer in op de Hoofdstraat in Stadskanaal reed, kwam deze in botsing met een auto. Nadat de bestuurster door ambulancemedewerkers was gecontroleerd, reed de ambulance door naar de spoedmelding. De aanrijding is later afgehandeld. De betreffende automobiliste is door de politie naar huis gebracht. Haar auto werd door berger Willem Keizer afgesleept.

(Hulpdiensten hebben voor spoedmeldingen ontheffing om tegen het verkeer in over de Hoofdstraat in Stadskanaal te rijden)

Foto’s/video en info: Ronny