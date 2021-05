Getuigen straatroof Soerabajastraat gezocht

GRONINGEN – Gisteravond is rond 23:45 uur op de Soerabajastraat een vrouw van haar tas beroofd. De politie zoekt getuigen van dit incident.

Een 29-jarige vrouw uit Den Haag stond te bellen toen zij door twee mannen beroofd werd van haar tas. Hierop kwam een getuige naar de vrouw toegesneld en ging achter de daders aan. Hierbij werd hij gestoken met een scherp voorwerp. De man raakte hierdoor licht gewond. Toch wist het tweetal al rennend te ontkomen.

Agenten zijn gisteravond direct een onderzoek gestart. Ze hebben in de buurt gezocht naar getuigen, er is forensisch onderzoek gedaan en een politiehond heeft de omgeving afgezocht. Het tweetal is nog niet gevonden. Het gaat om twee mannen, vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar oud.

Informatie en camerabeelden

De politie is op zoek naar getuigen die rond het tijdstip van 23.45 uur iets bijzonders gezien of gehoord hebben in de buurt van de Soerabajastraat. Mogelijk kwam het tweetal vanaf de Floresstraat. Heeft u camerabeelden? De politie ontvangt ze graag. Deze kunt u uploaden via deze website.