Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 29 mei, 08.22 uur. Door John Havinga

BEWOLKING EN ZON| VOLGENDE WEEK 20+ GRADEN

Er bevinden zich nu eerst nog veel lage wolken boven Oost-Groningen, maar die zullen in de tweede helft van de ochtend en vanmiddag oplossen/overgaan in stapelwolken. Later vanmiddag komt er steeds meer zon en bij een zwakke tot matige noordenwind, wordt het 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht is het tijdelijk helder en best fris met minima van 4 of 5 graden. Er zou dan ook mist en nevel kunnen ontstaan.

Morgen opnieuw vrij zonnig, na het oplossen van nevel/mist en daarbij in de middag ook maar weinig stapelwolken. Het wordt dus een vrij zonnige middag en bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten kan het 19 tot 21 graden worden.

Vanaf maandag komt er een matige oostelijke wind. Daarmee zal het overwegend zonnig blijven, met middagtemperaturen die komen te liggen tussen 21 en 24 graden. Richting het einde week (vanaf medio donderdag) lijkt er wel meer bewolking te komen met misschien een bui, maar ook dan blijft de temperatuur boven de 20 graden.