Mensen geboren in 1976 uitgenodigd voor coronavaccinatie

NEDERLAND – Mensen geboren in 1976 kunnen vanaf vandaag online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Daar krijgen zij het vaccin van Janssen. Zij ontvangen woensdag 2 juni de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post. Vanaf dat moment kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. In totaal zijn er ruim 205.000 mensen geboren in 1976.

Waarom krijgt deze leeftijdsgroep het Janssen-vaccin?

De keuze wie welk vaccin krijgt, is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad, de beschikbaarheid van vaccins en de omvang van een groep of geboortejaar. Het doel is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in Nederland te beschermen tegen COVID-19. Het Janssen-vaccin wordt sinds april ingezet in Nederland.

Bron: RIVM