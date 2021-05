Musea, theaters, bioscopen en concertzalen weer open voor publiek

NEDERLAND – Vanaf zaterdag 5 juni kan iedereen weer live genieten van een tentoonstelling, een theatervoorstelling, een concert of een film. Met het zetten van stap 3 in het openingsplan kunnen culturele instellingen hun deuren weer gedeeltelijk openen voor het publiek.

Voor doorstroomlocaties zoals musea en monumenten geldt dat er 1 bezoeker per 10 vierkante meter naar binnen mag. Culturele instellingen zoals theaters, bioscopen en concertzalen mogen open voor maximaal 50 bezoekers per ruimte. Voor zalen met meer dan 1000 plaatsen geldt geen maximum van 50 bezoekers. Deze zalen mogen maximaal 250 bezoekers per ruimte ontvangen. Daarnaast zijn met de inzet van toegangstesten ruimere bezoekersaantallen mogelijk.

Minister Van Engelshoven:“Wat hebben we dit lange tijd moeten missen. Kunst en cultuur is de zuurstof van onze samenleving, we kunnen niet zonder. Het verbindt, het ontroert of maakt ons aan het lachen. Eindelijk kan het publiek weer daadwerkelijk wegdromen bij al het moois dat de culturele en creatieve wereld ons te bieden heeft. Ook al kunnen de instellingen nog niet zoveel publiek ontvangen zoals ze gewend waren voor de coronacrisis, dit is een hele belangrijke stap. Het biedt ook perspectief aan culturele en creatieve ondernemers die weer kunnen beginnen met inkomsten verwerven door mensen te laten genieten van kunst en cultuur.”

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarde is dat in theaterzalen, concertzalen en bioscopen het publiek een vaste plaats heeft. Verder gelden als voorwaarden verplichte reservering voor maximaal 4 personen (nu mag je nog maar voor 2 personen reserveren) met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen die op hetzelfde adres wonen. Daarnaast geldt registratie en een gezondheidscheck vooraf, mondkapjes tijdens het lopen en werken met gecontroleerde in- en uitstroom. Ook de horeca in doorstroomlocaties en theaters is dan weer open volgens de geldende regels.

Kunst- en cultuurbeoefening voor volwassenen

Vanaf 5 juni zijn groepslessen en repetities weer toegestaan met een maximale groepsgrootte van 50 personen per binnenruimte.

Financiële steun

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor instellingen, kunstenaars, artiesten, makers en werkenden in het culturele en creatieve veld. Net als bij de sluiting stelt ook de heropening de gehele culturele en creatieve sector voor enorme uitdagingen. Het publieksbereik zal voorlopig nog onder druk staan. Dit heeft nog steeds grote gevolgen voor de eigen inkomsten en de financiële armslag van instellingen en werkenden blijft onder zware druk staan. En een sterk verminderde internationale mobiliteit heeft gevolgen die nog lang door zullen werken.

Deze week heeft het kabinet daarom besloten de steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector, in aanvulling op de generieke regelingen, met 3 maanden te verlengen met een totaalbedrag van € 147,25 miljoen. In het derde kwartaal is voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen € 25 miljoen beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen € 45 miljoen. De opengestelde monumentenlening wordt verlengd met een bedrag van € 25,75 miljoen. Voor de lokale culturele infrastructuur is € 51,5 miljoen beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid