Zeehondencentrum Pieterburen opent deuren exclusief voor donateurs

PIETERBUREN – Zeehondencentrum Pieterburen mag haar deuren weer openen voor publiek per 5 juni. Het eerste weekend, 5 en 6 juni, doet ze dat exclusief voor haar donateurs als dank voor hun steun gedurende de lockdown. De bezoekers kunnen de eerste pup van het seizoen bewonderen en meevieren in het jubileumfeest van het centrum.

Naar aanleiding van de versoepelingen zoals aangekondigd in de persconferentie van vrijdagavond 28 mei 2021, opent ook Zeehondencentrum Pieterburen weer haar deuren voor bezoekers. De eerste twee dagen doet ze dit exclusief voor donateurs als dank voor hun steun. Het Zeehondencentrum beleeft financieel een zware tijd door de sluiting als gevolg van de coronamaatregelen. Mede dankzij de steun van donateurs en giftgevers in het afgelopen jaar heeft het centrum het werk voor de zeehonden voort kunnen zetten. Daar wil het centrum hen voor bedanken, door ze exclusief uit te nodigen in het openingsweekend. Vanaf maandag 7 juni is het centrum geopend voor al het publiek. Tickets zijn verkrijgbaar op de website van het centrum.

Bezoekers kunnen de eerste gewone zeehondenpup van het seizoen bewonderen, wiens naam Maximo is. De pup is vernoemd naar de koningin Máxima, wie net als het centrum haar 50e verjaardag dit jaar viert. Een bezoek aan het centrum staat geheel in het teken van het 50-jarig bestaan. Zo ontdekt men in 50 stappen door het bezoekerscentrum de geschiedenis en hoe de zeehondenopvang in 50 jaar is ontwikkeld. Ook worden bijzondere gebeurtenissen uitgelicht, zoals welke speciale zeehondensoorten er zijn opgevangen en hoe het Zeehondencentrum in de loop der jaren is uitgebreid.

Ingezonden