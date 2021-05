Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 30 mei, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MEEST ZONNIG| VOLGENDE WEEK 20+ GRADEN

Het is vandaag een overwegend zonnige dag, al kan er uit het noorden en oosten af en toe wat bewolking komen. En er ontstaan ook enkele stapelwolken. Heel warm wordt het ook niet maar het is aangenaam met een maximum van 17 tot 20 graden. Daarbij hebben we een zwakke tot matige noordenwind.

Vanavond is het helder maar vannacht en morgenochtend kan er wat laaghangende bewolking ontstaan. Maar dat is morgen snel opgelost. Dat wordt dan ook een zonnige dag met een maximum rond 22 graden een matige oostenwind. Dinsdag wordt het nog 1 of 2 graden warmer en er is dan nog veel zon, maar er komt uit het oosten ook bewolking.

Woensdag is er kans op een regen- of onweersbui, maar een omslag zal dat niet zijn want het blijft door een oostenwind. Het blijft op de lange termijn vrij warm met middagtemperaturen van 21 tot 25 graden.