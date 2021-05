Bibliotheek Veendam en Summerfun starten (voor-)leescampagne!

VEENDAM – Opgroeien in een wereld vol verhalen. Dat is de grote wens die Summerfun en Bibliotheek Veendam hebben voor alle Veendammer kinderen. Daarom hebben beide organisaties de handen ineen geslagen en roepen ze juni uit tot de Maand van het Lezen. Wij gaan (voor-)lezen! Doen jullie mee?



Tijdens de Maand van het Lezen organiseren de Bibliotheek en Summerfun (online) activiteiten voor kinderen. Wandel een verhalenpad in de wijk, doe mee met de online voorleesbingo, speel de digitale VerhalenQuiz of leen een Voorleestent! Het wordt een maand vol heerlijke verhalen.



Maar dat is niet alles! Daarnaast houden Summerfun en de Bibliotheek onder de noemer ‘Ieder kind een boek’ een actie voor de Voedselbank Veendam en omstreken. Samen gaan ze geld inzamelen om de kinderen van de Voedselbank een boek cadeau te geven.



Verhalenpad in de wijk

Het verhalenpad is een wandelroute in de wijk. Elke woensdagmiddag (14.00 – 16.30 uur) kan je het verhalenpad in een andere wijk vinden. Wandel met je eigen gezin langs de prenten en maak samen de leukste opdrachten. Er is een verhalenpad voor kinderen van 2 tot 6 jaar en een verhalenpad voor kinderen van 7 tot 12 jaar*.



Woensdag 2 juni – Wildervank (start Groen van Prinsterlaan, naast de Westerschool)

Woensdag 9 juni – Scheepskwartier (start bij de WOP aan de Galjootstraat)

Woensdag 16 juni – Buitenwoel (start Cornelis Jetseslaan, naast de Braskörf)

Woensdag 23 juni – Ommelanderwijk (start Houtduifstraat, naast De Ommewending)

Woensdag 30 juni – Julianapark (start bij de speeltuin achter het gemeentehuis)



*Op het Verhalenpad gelden de COVID-maatregelen. Loop daarom alleen met je eigen gezin en geef anderen de ruimte bij de bordjes. Het Verhalenpad kan je elke week in je eigen tijd tussen 14.00 – 16.30 uur lopen.



Knutselen met boeken

Haal deze maand bij Summerfun een knutselpakket rondom bekende boekfiguren. Wekelijks kan je je pakketje ophalen bij het Verhalenpad in de wijk.



Voorleestent bij je thuis

Leen met je bibliotheekpas een Voorleestent. In dit leuke voorleespakket voor kinderen van 2 – 6 jaar zit een tipi-tent, voorleesboeken, spelletjes én een QR-code naar extra voorleesvideo’s met Tinette. Je mag de Voorleestent voor een periode van 2 weken lenen. Meld je snel aan via biblionetgroningen.nl/veendam.



Voorleesbingo

Doe mee met de online Voorleesbingo! Luister vrijdag 11 juni van 18.30 tot 19.30 uur naar een prachtig verhaal en probeer je bingokaart als eerste vol te krijgen. Wil je meedoen? Haal je bingokaartje op in de Bibliotheek of bij Summerfun. Je kan 11 juni de Voorleesbingo volgen via de livestream op de Facebookpagina van Bibliotheek Veendam of Summerfun.



VerhalenQuiz

Vrijdag 2 juli (19.00 – 20.00 uur) sluiten we de Maand van het Lezen af met een Kahoot-quiz via Facebook Live. Ben jij dol op verhalen? Ken jij alle bekende prentenboekfiguren? Doe dan mee aan de VerhalenQuiz! De vragen zijn een uitdagende mix voor alle leeftijden. Deelname is gratis én er is een mooie prijs te winnen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Als je op vrijdag 2 juli op tijd klaar zit met een iPad, laptop of smartphone, kan je meedoen.

