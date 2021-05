Burgemeester Jan Seton beëdigd voor tweede ambtstermijn

EXLOO – Vanavond is burgemeester Jan Seton beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn.

Op 1 juni a.s. loopt de huidige ambtstermijn van Jan Seton als burgemeester van Borger-Odoorn af. Onlangs is hij bij Koninklijk Besluit herbenoemd voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Aan iedere ambtstermijn is verbonden dat de burgemeester aan de Commissaris van de Koning de ambtseed of -belofte aflegt in een bijeenkomst waar de gemeenteraad bij is betrokken. De Gemeentewet noemt dat ‘ten overstaan van de raad’.

Vanavond was er om 18.30 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis in Exloo. Daar nam Commissaris van de Koning, mevrouw J. Klijnsma, de ambtseed van burgemeester Seton af voor zijn nieuwe ambtstermijn Hierbij was een deel van de raadsleden in de raadszaal aanwezig, een ander deel volgde de plechtigheid online.

Bron: Gemeente Borger-Odoorn