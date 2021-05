Glasvezel aanmelding in Westerwolde en Stadskanaal gaat laatste drie weken in

Westerwolde / Stadskanaal – “Glasvezel. Dat levert ook in Westerwolde

en Stadskanaal”



Het is u vast niet ontgaan, de straten in de regio kleuren meer en meer oranje. Het zijn de oranje vlaggen van GlasDraad Groningen, die de voortuinen sieren van iedereen die al heeft gekozen voor een glasvezelaansluiting.

Heeft u nog geen vlag in de tuin, maar wilt u wél gebruik maken van alle voordelen van een glasvezelaansluiting? Schrijf u dan snel in!

Waarom glasvezel?

Met glasvezel bent u klaar voor de toekomst. Het zorgt voor razendsnel, stabiel en betrouwbaar internet en haarscherpe televisie, ongeacht hoeveel mensen er tegelijk gebruik van maken.

Daarnaast geeft het u ook de keuzevrijheid om jaarlijks te kiezen voor de provider die het beste bij uw wensen past. Hierdoor kunt u flink besparen!

Wanneer 50% van de huishoudens zich inschrijft vóór 21 juni 2021, gaat de aanleg door.

Inschrijven kunt u eenvoudig doen op de website “glasdraadgroningen.nl” of u vult het inschrijfformulier in die u deze week in de bus krijgt.

U kunt dit formulier inleveren in één van de winkels of tijdens de

inschrijfavonden.

Graag beantwoorden wij tijdens deze avonden ook al uw vragen.

Zodra de inschrijving voltooid is, wordt de vlag geplaatst en kleurt de regio nóg meer oranje!

Een overzicht van de locaties en tijdstippen van de inschrijfavonden vindt eveneens in de flyer.



GlasDraad Win Week

Afgelopen week zijn er al diverse bbq-pakketen van Slagerij J. Hemmen uit Onstwedde gewonnen door buurtgenoten die zich hebben ingeschreven.

En tijdens de GlasDraad Win Week wordt doorgegaan met deze actie!

Tot en met woensdag 9 juni 2021 maakt u kans op mooie prijzen.

Uit alle inschrijvingen tijdens de GlasDraad Win Week worden een aantal winnaars getrokken.

Naast de bbq-pakketten, maakt u kans op één van de vijf EK-oranje-pakketten, een Formule1 abonnement ter waarde van €120,- of de hoofdprijs: een ballonvaart voor twee personen, aangeboden door Westerwolde ballooning.

Meer weten?

U kunt ook via mail groningen@glasdraad.nl

of via het telefoonnummer 0850 – 479 223 contact met Glasdraad opnemen.