Heropening Keramisch Museum Goedewaagen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 31 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN WARMER | LATER KANS OP EEN BUI

Het wordt opnieuw een prachtig zonnige dag met vrij veel zonneschijn, en de temperaturen komen ook hoger dan we gisteren hadden. Vanochtend wordt het al 15 tot 20 graden, het maximum van vanmiddag is ongeveer 22 graden. De wind is gedraaid naar het noordoosten tot oosten, gisteren hadden we een noordenwind.

Ook vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt, mogelijk is er weer wat nevel of mist, maar morgen is het nog steeds vrij zonnig. Wel komt er in de loop van de middag wat bewolking uit Duitsland. Het blijft droog en het wordt warm: maximum morgen rond 23 graden.

Woensdag zijn er ook een paar wolkenvelden maar er zijn ook zonnige perioden, woensdag is er kans op een regen- of onweersbui. Meer kans op enkele buien is er donderdag en vrijdag, maar ook dan is er regelmatig wat zon en de temperatuur blijft vrij hoog met maxima tussen de 22 en 25 graden. Dus de zomer gaat deze week een beetje beginnen, met vooral vandaag en morgen veel zon.