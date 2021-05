Marije wint opdracht 2 van Schierste Ploatje

OLDAMBT – Het hoge woord is er uit. De jury heeft Marije (@mooilevenbydegans) uitgeroepen als winnaar van opdracht 2 van fotowedstrijd Schierste Ploatje. Het thema van deze opdracht was ‘Oost-Gronings karakter’, waarin portretfotografie centraal stond. Met haar overwinning in opdracht twee gaat Marije nu gedeeld aan de leiding met Carmen, die opdracht 1 op haar naam zette.

‘Groningen, en in het bijzonder het Oldambt, heeft karakter. Dat zit in de cultuur, in de mensen. Oldambt kent generaties-oude boerenfamilies, harde werkers, communisten, eigenwijze koppen… mensen met karakter. Portretteer een inwoner van Oldambt en laat het karakter van het gebied zien in het portret. ‘ Dit was de begeleidende tekst voor de vaste groep deelnemers. Een lastige opdracht, want voor velen lag dit ver buiten hun comfortzone.

Toch wisten de deelnemers de jury wederom te verbazen met hun inzendingen. Bij gastjurylid Sebastiaan Rodenhuis, professioneel fotograaf met zijn specialisatie in portretfotografie (@sebastiaan_rodenhuis), viel regelmatig zijn mond open van verbazing. Over de winnende foto zei hij dan ook: ‘Deze foto had ik zelf wel willen maken!’. Een groter compliment kan je als deelnemer eigenlijk niet krijgen.

Leuk detail bij de winnende foto van Marije is de weerspiegeling van boerderij Hermans Dijkstra in de ogen van de geportretteerde. Alle inzendingen zijn in de loop van deze week te vinden in de onlineportfolio’s van de deelnemers, ze zijn allemaal zeer de moeite waard om te bekijken! Bezoek dus snel oldambt.groningen.nl/schiersteploatje.

Winnaar van de thuiswedstrijd werd Elien Bloem, met een prachtig portret van haar vader. Dit met de begeleidende tekst: ‘Mijn vader, geboren en getogen in Oldambt. Een nuchtere, maar ook zo´n liefdevolle man.’

Opdracht drie is vandaag, 31 mei, van start gegaan. Thema van deze opdracht is ‘Ontroerend goed onroerend goed’, met de focus op architectuur fotografie. Ook deze keer kan er vanuit huis weer meegedaan worden. De opdrachtomschrijving met alle verdere bijbehorende informatie vind je op de eerder genoemde website!

Ingezonden