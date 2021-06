Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 1 juni, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL ZON | MORGENAVOND BUIENKANS

Het is vanochtend onbewolkt en ook vanmiddag is er nog vrij veel zon, maar langzaam komt er uit het oosten wat hoge bewolking opzetten. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en dat geeft natuurlijk een duwtje aan de temperatuur want het wordt in de namiddag zo’n 24 graden.

Morgen wordt het op de meeste plaatsen 25 graden en dat kan dus een zomerse dag worden. Er is ook nog vrij veel zon maar er zijn ook wolkenvelden, en morgenavond is er ook kans op een regen- of onweersbui. De wind is morgen zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten.

Donderdagmiddag en vrijdag gaat de kans op buien duidelijk omhoog en dan wordt het ook drukkend warm met weinig wind. En er kunnen dan ook een enkele flinke buien ontstaan. In het komende weekend daalt de middagtemperatuur naar een graad of 20 en is het de meeste tijd droog, want de oostenwind neemt dan weer toe.