ENGIE en gemeente Oldambt gaan voor aardgasvrij

OLDAMBT- Eind 2020 startte gemeente Oldambt met een aanbestedingstraject voor het aardgasvrij maken van zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen. Technisch dienstverlener ENGIE Services heeft de opdracht gekregen.

Meer dan 100 gebouwen

De oorspronkelijke opdracht ging over het aardgasvrij maken van 33 gemeentelijke gebouwen met een gasaansluiting, zoals sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren en multifunctionele gebouwen. De gemeente riep ook andere Oldambtster organisaties op om zich aan te sluiten bij deze aanbesteding. Aan die oproep werd gehoor gegeven: maar liefst 79 andere gebouwen werden aan de opdracht toegevoegd. Ook organisaties buiten de gemeentegrenzen sloten zich aan.

Groot succes

De aanbesteding is dus een groot succes. Wethouder Erich Wünker is trots op het resultaat: “We hebben voor deze opdracht gebruik gemaakt van een bijzondere aanbestedingsprocedure. We vroegen namelijk niet om een pasklare oplossing, maar om een partner die een langdurig contract met ons wil aan gaan en die binnen dat contract telkens weer op zoek gaat naar nieuwe en innovatieve oplossingen om aardgasvrij te worden. Ik had van tevoren ook echt niet verwacht dat zoveel andere gebouweigenaren zich aan zouden sluiten bij onze aanbesteding. Het is mooi om te zien dat zoveel organisaties bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouwen.” Ook ENGIE is blij met de opdracht. Kristiaan Blokzijl, manager bij ENGIE: “Samen met gemeente Oldambt maken we graag werk van verduurzaming. Het is onze ambitie om leider in de energietransitie zijn. Het aardgasvrij maken van een groot deel van de overheidsgebouwen in ons land is daarin een belangrijke stap.”

De opdracht

De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de bestaande begroting. Dat betekent dat ENGIE het volledige budget voor de huidige energiekosten tot 2050 tot haar beschikking krijgt om de gebouwen aardgasvrij te maken. Dit geld mag worden geïnvesteerd in energiebesparende, isolerende, energieleverende, kostenbesparende en verduurzamende maatregelen. Wethouder Wünker: “Daarnaast hebben we nog een aantal uitgangspunten vastgelegd voor de opdracht. Een voorbeeld hiervan is dat de aanpassingen aan de gebouwen en installaties binnen het huidige budget passen en dat het comfort er niet op achteruit mag gaan. Ook hebben we het gebruik van biomassa uitgesloten in de opdracht. Wij vinden namelijk dat biomassa, gezien de maatschappelijke discussies, geen goed alternatief is voor aardgas.”

Planning

De afspraken tussen de gemeente, ENGIE en de andere organisaties die zich hebben aangesloten bij de opdracht worden de komende tijd verder uitgewerkt en vastgelegd in een contract. Het is de bedoeling dat de eerste maatregelen in 2022 worden genomen.

