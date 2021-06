Gamemaand bij BiebLab: Roblox en Among Us



GRONINGEN – Kijk elke woensdag naar BiebLab Live, hét jeugdprogramma van de Groningse bibliotheken. In juni gaan we tijdens BiebLab Live een maand lang de tofste games ontdekken. Woensdag 2 juni starten we met Roblox en een week later gaan we naar de ruimte met het spel Among Us.



In juni trapt BiebLab een gamemaand af. Jeroen, Arnoud en Yorick duiken vijf weken lang in de populairste spellen van dit moment. Game je mee?



Woensdag 2 juni: Roblox

Woensdag 2 juni staat BiebLab Live in het teken van Roblox. Met dit populaire spel kunnen spelers zelf games maken We gaan deze middag samen bouwen, maar vooral ook games spelen van anderen. De uitzending van BiebLab Live begint om 15.00 uur en is te volgen via youtube.com/bieblab.



Woensdag 9 juni: Among Us

Woensdag 9 juni gaat BiebLab Among Us spelen. Het spel speelt zich af in een ruimteschip, waar de spelers zijn verdeeld in twee groepen: bemanningsleden en bedriegers. Terwijl de bemanningsleden verschillende taken moeten uitvoeren, proberen de bedriegers de boel te saboteren. Vraag is: lukt het de spelers om samen de sabotageacties ongedaan te maken en de bedrieger te onthullen?



