Herhalingsoproep voor coronavaccinatie bij 60-plussers

NEDERLAND – Vanaf aanstaande zaterdag krijgen 60-plussers die nog niet zijn gevaccineerd opnieuw een uitnodigingsbrief voor coronavaccinatie op de mat. Daarmee willen RIVM, GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de mensen die nog niet zijn gevaccineerd bewegen om alsnog een vaccinatie te gaan halen. Zij kunnen – net als de afgelopen maanden – online of telefonisch een afspraak maken bij de GGD. Om hen te herinneren aan hun vaccinatie-uitnodiging wordt zo snel als mogelijk een extra brief met de post verstuurd. Mensen van 90 jaar of ouder kunnen als eerste zo’n herhaaloproep verwachten. Ook de 60- tot en met 64-jarigen die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen vanaf zaterdag 5 juni een vaccinatie-afspraak maken bij de GGD.

Nederland is in hoog tempo aan het vaccineren. Er worden ongeveer 1 miljoen prikken per week gezet en bijna de helft van de Nederlanders heeft zijn eerste vaccinatie gehad. Nu de meeste 60-plussers en de meeste mensen met een (hoog) medisch risico een kans hebben gehad om hun eerste vaccin te krijgen, komt de vaccinatie-operatie in een nieuwe fase. Daardoor is er ruimte om herhaaloproepen te doen, zodat de vaccinatiegraad verder kan worden verhoogd.

De vaccinatiebereidheid onder Nederlanders is de afgelopen maanden fors gestegen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 98% van de 70-plussers zich heeft laten vaccineren of bereid is omdat te doen. Onder 55- tot 70-jarigen ligt dat aandeel op 85%.

Minister De Jonge (VWS): “Mensen kunnen om verschillende redenen de eerste oproep gemist hebben. Sommigen waren misschien ziek toen de oproep binnenkwam, anderen twijfelden nog of het kwam simpelweg niet uit. We willen al deze mensen de kans geven om zich, net als de vele leeftijdsgenoten die hen voor gingen, alsnog te laten vaccineren. Want daarmee bescherm je jezelf en elkaar tegen corona. Dat is ontzettend belangrijk. Want hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we het virus onder controle krijgen.”

60- tot 64-jarigen

Mensen tussen de 60 en 64 jaar konden tot nu toe alleen worden gevaccineerd bij de huisarts met AstraZeneca. Dat is een veilig en effectief vaccin voor deze doelgroep. Maar omdat de ouderen en kwetsbare mensen nu allemaal een kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, is er nu ruimte om de mensen die nog niet zijn gevaccineerd ook een ander vaccin aan te bieden. Mensen tussen de 60 en 64 jaar die nog niet zijn gevaccineerd, kunnen bij de GGD worden gevaccineerd met Pfizer of Moderna. Zij kunnen vanaf zaterdag 5 juni online een afspraak maken. Voor 5 juni kan er nog geen afspraak worden gemaakt. Mensen die al een eerste vaccinatie met Astra Zeneca hebben gekregen, wordt aangeraden om ook de tweede vaccinatie met Astra Zeneca te halen. Uit onderzoek blijkt dat dat het meest effectief en veilig is.

Nog niet alle vaccinaties staan goed geregistreerd in het centrale systeem CIMS. Daardoor kan het voorkomen dat mensen die al wel gevaccineerd zijn, toch een herhalingsoproep krijgen. Zij kunnen de brief als niet verzonden beschouwen. Op dit moment werken het ministerie van VWS en het RIVM, samen met huisartsen en zorginstellingen, hard om ervoor te zorgen dat elke vaccinatie goed geregistreerd wordt in het CIMS.

Bron: Rijksoverheid