Het MOW gaat weer open

Ga je er met dit mooie weer op uit, ontdek dan MOW Maps!

Op hetmow.nl/maps vind je een interactieve kaart met spelden die je verbinden met objecten uit de collectie van het MOW.



Wandel je bijvoorbeeld langs de kerk in Wedde, dan brengt de speld je bij het schilderij dat Geert Schreuder daarvan maakte en lees je niet alleen meer over de kerk maar vind je ook informatie over de schilder en kunstkring De Ploeg

De interactieve kaart wordt steeds aangevuld met nieuwe spelden. Volg ze allemaal!



Posteractie #bovenjebank

Sinds de jaarwisseling deelt het MOW – als cultureel troostcadeautje – een serie gratis posters uit met daarop kunstwerken en cultuurhistorische objecten uit de eigen collectie, die allemaal een relatie hebben met de eigen regio. Zo verbinden de posters mensen met hun leefomgeving, met het MOW en met elkaar. Deze actie gaat nog dit hele jaar door.

Publiek

stemt mee



Voor de eerste poster koos het museum het schilderij ‘de Westerwoldse Aa’, van de hand van Jan Altink (1885 – 1971), een van de oprichters van kunstkring De Ploeg. Deze poster is helaas niet meer verkrijgbaar.





Welke collectie-items op de volgende posters verschijnen bepaalt het publiek zelf. De afbeelding van ‘Koolzaad’, een installatie gemaakt door

Marian Smit en Ria van Krieken, was in de eerste stemronde de favoriet. Je neemt de print gratis mee in het MOW en op diverse punten in de regio. Kijk voor de afhaallocaties op deze website.



De werken die op de posters te zien zijn kun je trouwens ook in het museum komen bekijken.





Mok, t-shirt of wenskaart!



Wil je thuis creatief aan de slag met de afbeeldingen van #bovenjebank? Lees hier hoe je de ‘Westerwoldse Aa’ en ‘Koolzaad’ eenvoudig download. Het is gratis en de beelden zijn van HighRes kwaliteit.

Deel!



Waar krijgt jouw poster een plek? Waarom spreekt de afbeelding je aan? Deel je foto en de verhalen die je bij de “Westerwoldse Aa’ of bij ‘Koolzaad’ hebt, Gebruik daarvoor social media en gebruik de hashtag #bovenjebank

Je mag het ook mailen naar info@hetmow.nl



KultuurCentrale, cultureel platform voor héél Groningen

De KultuurCentrale is een online ontmoetingsplek voor ruim tweehonderdduizend Groningers die in hun vrije tijd kunst en cultuur (mogelijk) maken. Makers vinden er andere makers, koren vinden er nieuwe leden en de toneelvereniging legt er contact met een lang gezochte nieuwe regisseur.



Maak een profiel aan, presenteer jezelf, je vereniging, organisatie of band en vind de match die past bij jouw interesse, vraag of aanbod. Ga hier naar het platform!



De Kultuurcentrale is een initiatief van het KultuurLoket, de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren.



MOW Jong! op Instagram

Nieuwsgierigen en wijsneuzen opgelet!

Wist je dat Iedereen onder de 18 jaar gratis naar binnen mag in het MOW en dat je bij elke tentoonstelling als kind je eigen route kunt volgen? Dat je een ‘Magische Museum Escape’ kunt boeken? En dat we je graag helpen bij een spreekbeurt?



Op MOW Werkplaats vind je spannende online workshops, die je makkelijk thuis kunt doen en later dit jaar start een echt Kinderbestuur!



Niks missen? Volg MOW Jong! dan op Instagram @mowjong



Pronkjewailpad

Ook wandelaars van het Pronkjewailpad kunnen vanaf 5 juni het museum weer in. Haal je stempel, kom je waterflesje vullen, je blaas legen en genieten van een kopje koffie of thee.

Aan de balie ontvang je een verrassend ‘Pronkjewailtje’ en maak je de rebus dan maak je ook nog es kans op een magisch museumcadeautje.

Welkom terug!



