Jaap Kuin nu officieel burgemeester van de gemeente Pekela

PEKELA – Jaap Kuin mag zich sinds vanavond officieel burgemeester van de gemeente Pekela noemen.

Na vijf-en-een-half jaar waarnemer te zijn geweest, werd Jaap Kuin vanavond beëdigd als kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Pekela. Dit gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst in De Binding. De plechtigheid kon via een livestream worden gevolgd.

Jaap Kuin (52) is op 18 maart voorgedragen als nieuwe burgemeester van Pekela. Hij was sinds november 2015 waarnemend burgemeester van Pekela. De voordracht voor benoeming is gedaan namens de gemeenteraad van Pekela en wordt ondersteund door de Commissaris van de Koning René Paas.

Benoeming

De benoeming gebeurde door de Kroon: de Koning en de verantwoordelijk minister. In dit geval is dat de minister van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar.

Hij is van Pekela gaan houden

Vicevoorzitter van de gemeenteraad Reiny Kuiper: ‘’De gemeenteraad van de gemeente Pekela heeft het advies van de vertrouwenscommissie volledig overgenomen. Met Jaap Kuin heeft Pekela weer een kroonbenoemde burgemeester. Kuin is een burgemeester die weet om te gaan met lastige bestuurlijke verhoudingen. Hij heeft een goed oog voor de positie van Pekela, is recht door zee, neemt geen blad voor de mond en is benaderbaar. Hij weet de juiste mensen te benaderen en is burgemeester die tijdens zijn huidig waarnemerschap is gaan houden van Pekela en van de Pekelders.’’

Bij de plechtigheid vanavond waren naast de commissaris van de Koning: René Paas, ook het gezin van de heer Kuin, zijn ouders, schoonouders, de wethouders en de gemeenteraad aanwezig. Zij werden welkom geheten door de vicevoorzitter van de raad de heer R.K. Kuiper. Vervolgens las mevrouw S Kromkamp, griffier van de gemeente, het Koninklijk benoemingsbesluit voor.

Daarna nam de Commissaris van de Koning, de heer Paas, het woord. Hij refereerde aan de herindelingsperikelen en had veel mooie en lovende woorden voor de nieuwbakken burgemeester. In zijn toespraak nam hij de aanwezigen mee in de televisieserie Swiebertje, waarin de burgemeester de hele dag in jacquet rondloopt, compleet met ambtsketting, en met een bekakt accent sprak. Een vergelijking die met Jaap Kuin absoluut niet op gaat, aldus Paas. Jaap Kuin is een mensen-mens, die niet boven, maar tussen de Pekelders staat.

Na het afleggen van de eed, kreeg Kuin door zijn vriendin Minke de ambtsketen omgehangen en waren er cadeaus, zoals een schilderij en de vlag van de gemeente Pekela. Ook kreeg hij de voorzittershamer weer overhandigd.

Diverse personen hadden voor de heer Kuin een videoboodschap opgenomen. Deze werden via een groot scherm vertoond.

Foto’s: Iris Sijbom voor de Gemeente Pekela en Freddy Stötefalk