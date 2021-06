DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermorgen is bij een fietsenschuurtje aan de An der Hoekweide in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. De eigenaars werden om half vijf wakker en zagen twee mannen bezig bij het schuurtje. De twee zijn er zonder buit vandoor gegaan.

Gisteravond is om half twaalf aan het Hauptkanal rechts in Papenburg een met gele zakken (PMD afval) gevulde afvalcontainer in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is niets bekend.

Meppen

Gistermiddag zijn om 13.20 uur op de Heideweg in Meppen twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Hierbij kwam een minderjarige persoon ten val. Hij raakte lichtgewond. De veroorzaker is doorgereden. De politie is op zoek naar getuigen.

Papenburg

Al in de nacht van 3 op 4 mei vond aan het Hauptkanal links in Papenburg een aanrijding plaats. Hierbij werd een geparkeerde zwarte Mercedes aangereden. Er ontstond voor 200 euro schade. De veroorzaker is doorgereden. De politie is naar deze persoon en eventuele getuigen op zoek.